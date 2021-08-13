Коронавирус за сутки унес жизни еще четверых заболевших в Томской области

Количество новых заболевших коронавирусом за сутки в Томской области не снижается, еще 4 умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 13 августа 2021 года, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 524 человек.

Также в Томской области выявлено 124 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 38 759 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 976 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 32,1% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 277 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 815 пациентов скончались, 19 368 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 557 068 человек, 168 864 скончались, 5 848 340 выздоровели.