В Томской области в этом году дюжина семей приняли одиноких пожилых жителей региона

Хорошее начинание прижилось в Томской области... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в этом году в регионе создано 12 приемных семей для одиноких пожилых людей и инвалидов.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что по две таких семьи есть в Томске и Колпашевском районе. По одной созданы в Северске, Томском, Каргасокском, Александровском и еще 4 районах. По словам начальника областного департамента социальной защиты населения Марины Киняйкиной, приемные семьи для пожилых и инвалидов в регионе стали появляться с мая текущего года. Принявшему в семью одинокого пожилого человека или инвалида ежемесячно выплачивается по 5 000 рублей. Стать частью такой семьи могут пенсионеры и дееспособные инвалиды, которые не могут себя обслуживать по состоянию здоровья. Руководитель отмечает, что одновременно в одной приемной семье могут проживать не более двух нуждающихся в помощи людей.