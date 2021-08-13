Иномарка «Хонда Аккорд» провалилась в техническую яму Фото: Фото автора.

Иномарка провалилась в ров на улице Герцена, в Томске. В пятницу, около 7 утра, жители домов на пересечении улиц Герцена и Киевской могли наблюдать картину, достойную высокобюджетных фильмов - боевиков.

Иномарка «Хонда Аккорд» провалилась в техническую яму, при этом видимых повреждений на автомобиле не было. О пострадавших не сообщается.

- В дежурную часть УГИБДД по городу Томску сообщение о данном дорожно-транспортном происшествии не поступало, - сообщила "КП - Томск" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Людмила Буваева.

Участок Герцена от Киевской до Тверской сейчас закрыт для движения, там энергетики ремонтируют теплосети. На этом отрезке множество раскопок, в одну из которых и угодил автомобиль. Ограничения введены с 7 августа и будут действовать до 10 сентября. Жители домов, располагающихся на закрытом участке, вынуждены проезжать под «кирпич», чтобы добраться до своего места жительства.