В Томске на участке ул. Высоцкого движение автомобилей будет перекрыто

Троллейбусы первого и седьмого маршрутов будут ездить по Томску по укороченной схеме в субботу и воскресенье. Фото пресс-службы горадминистрации.

«Тепловые сети» ограничат движение автомобилей по ул. Высоцкого на участке от въезда на стадион «Кедр» до ул. Н. Рукавишникова. Здесь перекроют и проезд троллейбусных маршрутов № 1 и 7, которые поедут по сокращенной схеме до мкр. Зелёный массив, передает 13 августа пресс-служба мэрии.

- С 8.00 часов субботы, 14 августа, до 16 часов 15 августа коммунальные службы будут прокладывать теплотрассу для строящегося на ул. Высоцкого детсада. Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути, - пояснили в городской администрации.