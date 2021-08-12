В Томске ведут борьбу с рекламой наркотиков на фасадах зданий

Добавим, что нанесение подобных надписей незаконно и наказывается административным штрафом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томские полицейские продолжают работу по выявлению и уничтожению фасадной рекламы наркотиков в городе. Как сообщает пресс-служба УМВД, ежегодно выявляются сотни таких надписей с контактами продавцов.

- Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области продолжается работа по организации выявления и уничтожения надписей на фасадах жилых домов, содержащих контакты распространителей наркотических средств с указанием аккаунтов мобильных мессенджеров, - рассказали в ведомстве.

Полицейские призывают томичей помочь с борьбой с таким видом опасной рекламы. Для этого нужно направлять информацию о надписях с подозрительным контентом (фото) по WhatsApp на номер 83822991309 с обязательным указанием района и точного адреса объекта.

Добавим, что нанесение подобных надписей незаконно и наказывается штрафом в размере до 5 тысяч рублей - для физических лиц, для юридических лиц – до миллиона рублей.