Аграрии в Томской области начали уборку ранних сортов капусты, свеклы и картофеля

Аграрии в регионе начали сбор с полей ранних овощей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, в Томском районе хозяйства начали уборку ранних сортов овощей: капусты, свеклы и картофеля. Урожайность по этим культурам пока соотносится со средними показателями предыдущего года.

Как информирует пресс-служба, два предприятия ближайшего к областному центру района – «Заречное» и «Агрофирма «Зоркальцевская» – собрали 120 тонн капусты, 80 тонн свеклы и 32 тонны картофеля. Всего сельхозпроизводителям предстоит собрать урожай овощей и картофеля с площади в 2 тысячи гектаров. По словам заместителя главы Томского района Сергея Макурина, именно Томский район является основным поставщиком овощей и картофеля в регионе. Сейчас ведется уборка овощей, которые идут напрямую в местные торговые сети. Также в Томском районе продолжается уборка рапса.