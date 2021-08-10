Один погиб, двое травмированы: в Томской области лоб в лоб столкнулись иномарка и «Москвич»

Такая страшная участь постигла иномарку вчера в Колпашевском районе Томской области. Водитель ее погиб на месте. Водитель и пассажир отечественной машины после лобового столкновения доставлены в больницу. Фото предоставлено УМВД России по Томской области.

Вчера, 9 августа, около 18 часов на Первом километре автодороги Колпашево - Большая Саровка иномарка Honda Odyssey столкнулась с отечественным автомобилем, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области

- На трассе произошло лобовое столкновение Honda Odyssey и «Москвича». Иномарка под управлением 55-летнего водителя, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение со встречным автомобилем Москвич-412. После чего Honda Odyssey продолжила движение, выехала на левую обочину и опрокинулась, - отмечают в ведомстве.

Уточняется, что водитель импортного авто погиб на месте ДТП. 51-летний водитель и его пассажир, находившиеся в автомобиле «Москвич», доставлены в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.