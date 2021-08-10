Маму в программу: в Томской области планируют развивать женское предпринимательство

В проекте "Мама-предприниматель" могут принят участие женщины в декретном отпуске, те, кто хочет открыть свое дело или уже занимается бизнесом не более 1 года. Фото: архив КП

В регионе идет набор в федеральную образовательную программу по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель», сообщает 10 августа пресс-служба обладминистрации.

- Заявки на бесплатное бизнес-обучение принимаются на сайте программы до 14 августа. Далее будет проведен отбор 35 лучших из них. Победительницы научатся менеджменту, финансам и маркетингу во время участия в тренингах. Каждая получит возможность выиграть грант в 100 тыс. рублей на свою бизнес-идею от благотворительного фонда «В ответе за будущее», - отметили организаторы проекта.

Они добавили: в программе могут принять участие женщины в декрете или с маленькими детьми. Обязательно условие – они должны хотеть открыть свое дело или уже заниматься бизнесом не более года.