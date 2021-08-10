Новые подробности о самолете АН-28, совершившем 16 июля аварийную посадку в Томской области

Этот самолет легкой авиации, в котором чуть не погибли 18 человек, по словам авиаторов, восстановлению подлежит, однако оно экономически невыгодно компании "СиЛА". Фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиакомпания «СиЛА» вывезла из Бакчарского района самолет Ан28, совершивший жесткую посадку в Бакчарском районе. Он был доставлен в Каргасок. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Напомним, вечером 16 июля экипаж Ан-28, выполнявшего рейс «Кедровый – Томск», был вынужден аварийно приземлиться в тайге в 70 км от места взлета. По предварительным данным, причиной тому послужил отказ обоих двигателей воздушного судна в результате их обледенения. Сейчас самолет транспортировали в Каргасок.

Добавим, по факту ЧП Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В результате вынужденной посадки были госпитализированы пассажирка и пилот самолета. Возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается.

- Самолет будет утилизирован, - заявил ТАСС генеральный директор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов. – Сейчас заканчиваются исследования причин его неисправности. Восстановление экономически нецелесообразно.