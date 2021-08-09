В Томской области житель города обвиняется в покушении на убийство знакомого на берегу реки

Очередные "разборки" с помощью ножа произошли на берегу реки Томи. Фото: сайт СУ Следкома РФ по Томской области

Пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области сегодня сообщила в сети о том, что следственными органами федерального ведомства возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в поселке Орловка ЗАТО Северск. Заметим, что подобные случаи в нашем регионе, к сожалению, не такая уж и редкость. Нередко за нож берутся и родственники, и малознакомые люди.

Как информирует сайт Следкома региона, 7 августа текущего года в Томскую ОКБ был доставлен 30-летний мужчина с ножевым ранением шеи. Удар холодным оружием он получил в ходе конфликта на берегу реки Томи в поселке Орловка ЗАТО Северск. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

Специалисты отмечают, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 51-летний томич. При предъявлении обвинения мужчина частично признал свою вину. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.