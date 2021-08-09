Соцсети: в Томске телефонные террористы опять «заминировали» ТЦ

Телефонные хулиганы развлекаются "минированием" социальных объектов... Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня во второй половине дня пользователи в группе «Регион-70» в социальной сети ВКонтакте сообщили о «минировании» торгового центра «Волна» на Каштаке в Томске, выложив видео с места происшествия. Есть информация о том, что подобное сообщение получил и магазин на улице Гагарина в областном центре. К сожалению, телефонные «минеры» периодически активизируют свою деятельность. Особенно, если нет желания идти в нелюбимое учебное заведение. Но вспомнить подтвердившуюся информацию о заложенных взрывных устройствах в последнее время не могу.

Очевидцы в соцсетях пишут, что на месте работают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, приехала «скорая помощь». В торговых центрах прошла эвакуация местных работников и посетителей.