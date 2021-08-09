Томскстат: в прошлом месяце в Томской области больше всего выросли цены на газировку и шоколад

В Томской области сезонно подешевели огурцы и помидоры, а подорожали газировка и шоколад! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты Томскстата проанализировали индекс потребительских цен в июле текущего года. Он по отношению за месяц вырос до 100,8%, с начала года составил 104,3%. Сотрудники федерального ведомства отмечает, что продукты в июле подорожали в среднем на 0,4% . Эксперты фиксируют постоянный рост цен и на продовольственные товары и на промышленные товары, который продолжается в стране много месяцев.

Пресс-служба Томскстата сообщает о том, что наибольший рост цен наблюдался на напитки газированные (на 18,0%), сухие супы в пакетах (на 12,0%), шоколад (на 10,4%), картофель (на 8,6%). В то же время в торговой сети подешевели огурцы свежие (на 23,2%), помидоры свежие (на 15,0%), яйца куриные (на 11,2%), кетчуп (на 9,8%), бананы (на 8,4%). При этом, отметим, что цены на масло подсолнечное выросли на 1,8%, на сахар-песок – на 1,3%.