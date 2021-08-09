Томские политехники научились получать из опилок сверхтвердый и негорючий материал

Похоже, опилки - сырье будущего! Фото: сайт ТПУ

Как сообщает пресс-служба Томского политехнического университета, ученые вуза разработали и запатентовали простой и недорогой метод получения сверхтвердого и огнеупорного материала (карбида кремния) из отходов деревообработки. Заметим, что сотрудники университетов областного центра регулярно удивляют сограждан своими открытиями.

Сайт вуза информирует о том, что этот материал используется, например, при создании защитных элементов в бронемашинах и бронежилетах, тормозных систем спорткаров. Разработанный метод позволяет отказаться от дорогих вакуумных камер, сопутствующего оборудования и больших затрат на их подготовку. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Chemistry and Physics. Подробнее о работе ученых ТПУ рассказали журналистам ТАСС.

По словам одного из разработчиков технологии Александра Пака, томские ученые разработали безвакуумный электродуговой метод. Для создания древесного угля используются пиролизированные опилки, обработанные под воздействием очень высокой температуры. Метод ученых ТПУ позволяет отказаться от дорогих вакуумных камер, сопутствующего оборудования и многочасовых затрат на их подготовку, что удешевляет производство.