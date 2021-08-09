Томичи смогут пройти бесплатное обучение на воспитателя на площадках ТГУ и ТГПУ

Первый набор начнет занятия в сентябре. Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря программе профессиональной подготовки воспитателей, томичи смогут бесплатно переучиться на воспитателя через областную службу занятости. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Программу разработали Институт образования Томского государственного университета и Институт детства Томского государственного педагогического университета. Сейчас служба занятости ведет набор слушателей. Программа поможет томичам, состоящим на учете в службе занятости, получить востребованную профессию и трудоустроиться», - говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что к участникам есть требования — желание работать с детьми, наличие высшего или среднего профессионального образования.

Также добавляется, что обучение будет бесплатным и займет три месяца. Первый набор начнет занятия в сентябре. Оно пройдет дистанционно, на площадках ТГУ и ТГПУ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3822) 46-70-6.