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Общество9 августа 2021 11:16

Томичи смогут пройти бесплатное обучение на воспитателя на площадках ТГУ и ТГПУ

Обучение займет три месяца
Ксения Высотина
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Первый набор начнет занятия в сентябре.

Первый набор начнет занятия в сентябре.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря программе профессиональной подготовки воспитателей, томичи смогут бесплатно переучиться на воспитателя через областную службу занятости. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Программу разработали Институт образования Томского государственного университета и Институт детства Томского государственного педагогического университета. Сейчас служба занятости ведет набор слушателей. Программа поможет томичам, состоящим на учете в службе занятости, получить востребованную профессию и трудоустроиться», - говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что к участникам есть требования — желание работать с детьми, наличие высшего или среднего профессионального образования.

Также добавляется, что обучение будет бесплатным и займет три месяца. Первый набор начнет занятия в сентябре. Оно пройдет дистанционно, на площадках ТГУ и ТГПУ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3822) 46-70-6.