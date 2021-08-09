Томский пенсионер, желая вернуть деньги за лекарство, потерял почти 2 млн рублей

Мошенница представилась сотрудником следственных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступники обманом получили от 83-летнего пенсионера более 1, 7 млн рублей. Томский пенсионер, хотел вернуть деньги за лекарство, но попался на отработанную схему телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД.

Пострадавший рассказал, что ему поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником следственных органов. Она сообщила, что якобы лекарство, которое мужчина недавно приобретал через Интернет, является поддельным, а в отношении продававшей их фирмы возбуждено уголовное дело. Мужчина поверил, так как действительно недавно приобретал препараты, о которых говорила неизвестная.

- Пенсионеру почтой прислали образец искового заявления, который мужчина подписал и отправил обратно. Злоумышленники перезвонили и пояснили, что для восстановления своих нарушенных прав и возвращения денег за лекарство, ему необходимо оплатить услуги адвоката, судьи, а также комиссию и справку о состоянии здоровья. Всего за данные услуги томич перевел на указанный мошенницей счет более 1 700 000 рублей, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».