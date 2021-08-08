Коронавирус за сутки унес жизни еще шестерых заболевших в Томской области

За все время пандемии нового коронавируса в Томской области умерло целое село - свыше 500 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 8 августа 2021 года, стало известно о смерти еще 6 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 518 человек.

Также в Томской области выявлено 122 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 38 147 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 48 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 760 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,04. В коечном фонде свободно 31,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 866 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 787 пациентов скончались, 15 669 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 447 750 человек, 164 881 скончался, 5 755 507 выздоровели.