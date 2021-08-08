Сегодня в Томске пострадала от огня однокомнатная квартира на 13-м этаже

Сегодня в пожаре пострадали только вещи и стены квартиры на 13 этаже в Томске. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

В воскресенье, 8 августа, в Томске в Советском районе на улице Льва Толстого, 38/4 произошел пожар в 18-этажном жилом доме, сообщает региональное управление МЧС. Более 70 жильцов дома из-за ЧС сами вышли на улицу из своего жилья.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 11 утра, информирует ведомство. Свидетели рассказали о том, что на 13-м этаже высотки из квартиры идет дым. На место происшествия работали 9 специальных машин и 33 спасателя. В пострадавшей квартире обгорели стены и вещи, люди в пожаре не пострадали. Огнеборцам потребовалось менее получаса, чтобы ликвидировать возгорание.