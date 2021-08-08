Погода в Томске и области 8 августа 2021: тепло, влажно, будет выглядывать солнце

Несколько дней в Томске будет стоять жаркая и солнечная погода. Фото: И.Н. Тюрин

Сегодня, в воскресенье 8 августа 2021 года, в Томске синоптики ожидают переменную облачность. Возможен небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем +24…+26 °С.

По области днем специалисты прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 11…+16°С. Температура днем +23…+28°С. Метеорологи ожидают в регионе в ближайшие дни теплую, солнечную погоду с небольшими дождями. К концу недели ночные температуры значительно снизятся.