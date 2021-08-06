Приставы в Томской области помогли работникам получить 7 миллионов рублей долга по зарплате

Доброе дело: приставы помогли сотрудникам получить заработанные деньги! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, судебные приставы смогли оплатить труд работников предприятия-банкрота. Они обратили взыскание на дебиторскую задолженность организации и нашли средства на выплату сотрудникам долгов по зарплате.

По информации федеральной службы, общество с ограниченной ответственностью, предоставляющее сервисные услуги на месторождениях, задолжало заработную плату своим сотрудникам в размере чуть более 7 миллионов рублей. Всего в отношении предприятия-банкрота было возбуждено 88 таких исполнительных производств в пользу более 70 граждан. Но денежных средств на счетах, а также имущества, подлежащего аресту, у должника не оказалось.

Сотрудник межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств выяснила, что перед данным предприятием в свою очередь имеют за оказанные услуги долги партнеры организации. Она незамедлительно вынесла постановления об обращении взыскания на дебиторскую задолженность. Своевременная мера дала положительный результат. Денежные средства в счет погашения задолженности по заработной плате удалось взыскать в полном объеме в течение 3 месяцев.