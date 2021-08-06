В Томске молодая женщина повредила автомобиль своего соседа по дому

Жертвой конфликта томичей стал автомобиль... Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по Томской области, накануне в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району областного центра с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил о повреждении принадлежащего ему автомобиля.

Как информирует сайт регионального управления полиции, в ходе проведения проверки участковыми уполномоченными установлена подозреваемая – местная жительница 1997 года рождения. По предварительным данным, у потерпевшего и подозреваемой, проживающих в одном многоквартирном доме по улице Говорова в городе Томске, возник конфликт. В ходе ссоры молодая женщина облила краской входную дверь в квартиру потерпевшего. Далее, дождавшись наступления ночи, злоумышленница вышла на улицу, где подошла к припаркованному автомобилю потерпевшего и облила его краской. Затем проткнула колеса и разбила стекла, после чего вернулась к себе домой. Сообщается, что дознавателями возбужденно уголовное дело по данному факту.