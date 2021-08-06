В Томске завершили ремонт внутриквартальной территории в одном из дворов на Иркутском тракте

Подрядчик администрации Октябрьского района выполнил ремонт дороги фото: telegram-канал "Мэрия Томска"

В Томске заершен ремонт на внутриквартальной территории по ул. Иркутский тракт, 74-78, об этом сообщила мэрия в своем telegram-канале.

«Подрядчик администрации Октябрьского района выполнил ремонт дороги, отсыпал гравийной смесью проезд и обустроил новые контейнерные площадки», - уточняется в сообщении.

Работы проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Добавим, что на данный момент также начаты работы по благоустройству проезда по Иркутскому тракту, 162-188. Бригады уже расширили проезд и приступили к асфальтированию.