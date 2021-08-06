В Томском районе двоих местных жителей задержали за преждевременный сбор кедровой шишки

Сообщение от жителя дачного микрорайона в окрестностях с. Магадаево о том, что в ближайшем кедровнике бьют шишку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томском районе на территории Богашевского участкового лесничества задержаны двое мужчин за незаконный преждевременный сбор кедровой шишки, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области.

«В региональную диспетчерскую службу пришло сообщение от местного жителя дачного микрорайона о том, что в ближайшем кедровнике бьют шишку. Госинспекторы лесного надзора выявили два факта нарушения сроков и способов сбора кедровой шишки», - уточняется в сообщении.

Как отметили в департаменте, на месте правонарушения были задержаны два местных жителя. По данным фактам возбуждено административное производство.

Добавим, что заготовка кедрового ореха разрешена в южной части Томской области с 20 августа. В северных районах - с 25 августа. За преждевременный сбор грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей.