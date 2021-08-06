Девушка 17 лет погибла сегодня ранним утром в ДТП в Томской области

В селе Каргасок сегодня утром в ДТП погибла девушка, водитель и второй пассажир автомобиля "ВАЗ" доставлены в больницу. Фото: архив "КП"

Сегодня, 6 августа, в селе Каргасок Томской области двое пострадали и один человек погиб в результате ДТП, произошедшего утром, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

- По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 21124" 2003 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на стоящее на обочине транспортное средство около 06.40 на ул. Трактовой в с. Каргасок. В результате ДТП девушка-пассажир отечественного автомобиля 2004 года рождения погибла, водитель и вторая пассажирка 2004 года рождения доставлены в больницу, - уточнили в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, добавили в управлении МВД.