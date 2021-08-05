Иномарку должницы в Томской области судебные приставы арестовали и продали за 320 тысяч рублей

Избежать расплаты по долгам сегодня непросто... Фото: Алексей ФОКИН

Пресс-служба УФССП России по Томской области разместила на сайте очередную новость из практики работы ведомства. Сообщается, что жительница региона не считала нужным платить по счетам и скрывалась от судебных приставов. Однако судебным приставам долг все же удалось взыскать. Даже без участия самой женщины.

Сайт информирует о том, что жительница Колпашево ранее имела бизнес, занимаясь розничной торговлей. Однако несколько лет назад ликвидировала ИП. Ее общая задолженность по кредитам, услугам ЖКХ и неисполненным договорным обязательствам составила 260 тыс. рублей. Еще 20 тыс. рублей требовалось оплатить исполнительского сбора в бюджет РФ.

Но в руках сотрудников федеральной службы находится ряд очень действенных способов влияния на отказывающихся платить. Они даже могут решать вопрос без непосредственного участия должника. В числе принудительных мер в отношении должницы, предпринятых сотрудником отделения судебных приставов по Колпашевскому району, стал запрет на регистрацию транспорта в ГИБДД. Как рассказывает пресс-служба ведомства, вскоре после вынесения запрета одну из машин на томской трассе зафиксировал программно-аппаратный комплекс «Дорожный пристав». Транспорт погрузили на эвакуатор и доставили на стоянку для арестованных автомобилей. Поскольку оплата после этого так и не последовала, Toyota Estima 2000 г.в. была оценена специалистом и реализована на сумму 320 тыс. рублей. Данная процедура позволила погасить долг полностью, включая исполнительский сбор.