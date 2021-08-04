Томская область вошла в число лидеров в СФО по темпам поддержки фермеров

Власть региона и Центр активно поддерживают фермеров Томской области... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, власть региона активно поддерживает сельхозпроизводителей. В частности, им оказывается финансовая помощь. Так, за 7 месяцев текущего года регион направил фермерам-грантополучателям 58,5 % федеральных средств.

Специалисты отмечают, что деньги были выделены по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и госпрограмме «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области». По этому показателю регион занимает 2 место в Сибирском федеральном округе. Интернет-портал администрации региона информирует о том, что гранты «Агростартап» и «Семейная ферма» в 2021 году получили девять фермерских хозяйств Томской области.