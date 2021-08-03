Сбил и уехал: в Томске неустановленная легковушка травмировала велосипедиста

Сбив велосипедиста, легковая машина благополучно скрылась. С какими мыслями водитель завершил вчерашний день и начал новый? Фото: архив "КП"

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области, ДТП с участием пострадавшего томича на велосипеде и неустановленного легкового авто под управлением неизвестного произошло в микрорайоне Зеленые Горки примерно в 20.40, рядом с домом по ул. Болдырева, 9.

- Легковой автомобиль сбил в Томске велосипедиста в микрорайоне Зеленые Горки в Томске; мужчина с травмами попал в больницу, водитель скрылся с места ДТП, - отметили в управлении. - По предварительной информации, 33-летний мужчина на велосипеде на проезжей части столкнулся с попутно двигавшимся впереди неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия. Велосипедиста с травмами доставили в медучреждение.

ГИБДД просит очевидцев происшествия откликнуться и обратиться в инспекцию по Иркутскому тракту, 79, каб. № 102 и 103. Телефоны 66-44-22, 66-44-24.