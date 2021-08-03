В Томске 22-летнего местного жителя осудили за нападение с ножом на несовершеннолетнего

Обвиняемый признал свою вину в суде и пояснил, что причиной конфликта стало то, что потерпевший обидел его друга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске осужден 22-летний местный житель на три года, за нападение с ножом на несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«На одной из остановок города между молодыми людьми произошла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник нанес несовершеннолетнему три удара в область живота перочинным ножом», - говорится в сообщении.

Как отмечается, обвиняемый признал свою вину в суде и пояснил, что причиной конфликта стало то, что потерпевший обидел его друга.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.