В Томске 22-летнего местного жителя осудили за нападение с ножом на несовершеннолетнего

Обвиняемый признал свою вину в суде и пояснил, что причиной конфликта стало то, что потерпевший обидел его друга.
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В Томске осужден 22-летний местный житель на три года, за нападение с ножом на несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«На одной из остановок города между молодыми людьми произошла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник нанес несовершеннолетнему три удара в область живота перочинным ножом», - говорится в сообщении.
Как отмечается, обвиняемый признал свою вину в суде и пояснил, что причиной конфликта стало то, что потерпевший обидел его друга.
Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.