Житель Томской области утонул в Томи в городе Северск

В субботу вечером, 31 июля, водолазы поисково-спасательной службы достали тело мужчины из реки Томь в районе Северска Томской области, об этом корреспонденту «КП- Томск» сообщил замначальника Томской ПСС Владлен Кузьменчук.

- Мужчина отдыхал в компании родственников. Утонул вечером в субботу в районе КПП «Дельфин» в Северске, произошло все на глазах у очевидцев, которые позвонили в полицию. Заявка пришла утром следующего дня, так как поздно вечером это было делать бессмысленно, водолазы не работают ночью, - рассказал Кузьменчук.

Спасатель также уточнил, что в воскресение, 1 августа, в 8:00 спасатели выдвинулись на место и быстро нашли тело.