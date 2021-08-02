Томский губернатор объявил волонтерский призыв во всех городах и районах

Добровольцы, как в 2020 году, станут доставлять бесплатные лекарства на дом больным коронавирусной инфекцией.

Губернатор Сергей Жвачкин призвал глав муниципалитетов Томской области помочь региональному ресурсному центру развития добровольчества «Бумеранг добра» создать волонтерские штабы во всех городах и районах региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Томские волонтеры второй год помогают нуждающимся противостоять эпидемии. Потребность помочь идет от сердца. Благодаря волонтерам, больше семи тысяч пожилых людей получили продукты и лекарства, а свыше десяти тысяч больных COVID-19 - бесплатные медикаменты, - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Региональные власти также напоминают, что жители Томска старше 65 лет могут оставлять заявки на покупку продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости с 9 до 19 часов без выходных по телефону (3822) 90-15-59 (ресурсный центр развития добровольчества Томской области «Бумеранг добра»).

Напомним, что добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым и маломобильным томичам. Заказы передают получателям бесконтактным способом вместе с чеками. Перед выездом к адресату добровольцы проходят обязательную термометрию, получают перчатки, маску и антисептик. Набор в штаб «Бумеранг добра» уже начат по двум направлениям: волонтеры и автоволонтеры.