Прокуратура закрыла сайты, которые предлагали жителям Томской области приобрести поддельные водительские права

Суд удовлетворил требования прокуратуры признать эти ресурсы запрещенными доступ к интернет-сайтам закрыли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Верхнекетского района Томской области области обнаружила два интернет-сайта, где местным жителям предлагали купить поддельные водительские удостоверения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В соответствии с действующим законодательством установлена необходимость ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим подробную информацию о противоправных способах получения официальных документов. Подделка официальных документов, их приобретение либо сбыт, а также использование заведомо подложных документов являются преступлениями», -говорится в сообщении

Доступ на ресурсы – свободный. Каждый желающий мог посетить страницы и, без прохождения учебы в автошколе, приобрести себе документы.

Суд удовлетворил требования прокуратуры признать эти ресурсы запрещенными доступ к интернет-сайтам закрыли.