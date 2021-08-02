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Общество2 августа 2021 10:55

Прокуратура закрыла сайты, которые предлагали жителям Томской области приобрести поддельные водительские права

Каждый желающий мог посетить страницы и приобрести себе документы
Ксения Высотина
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Суд удовлетворил требования прокуратуры признать эти ресурсы запрещенными доступ к интернет-сайтам закрыли.

Суд удовлетворил требования прокуратуры признать эти ресурсы запрещенными доступ к интернет-сайтам закрыли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Верхнекетского района Томской области области обнаружила два интернет-сайта, где местным жителям предлагали купить поддельные водительские удостоверения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В соответствии с действующим законодательством установлена необходимость ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим подробную информацию о противоправных способах получения официальных документов. Подделка официальных документов, их приобретение либо сбыт, а также использование заведомо подложных документов являются преступлениями», -говорится в сообщении

Доступ на ресурсы – свободный. Каждый желающий мог посетить страницы и, без прохождения учебы в автошколе, приобрести себе документы.

Суд удовлетворил требования прокуратуры признать эти ресурсы запрещенными доступ к интернет-сайтам закрыли.