Недвижимость: в Томской области во II квартале спрос на покупку земли под ИЖС вырос на 33%

По мнению экспертов, загородный сегмент остается востребованным среди потенциальных покупателей, в том числе, в Томской области. Фото: Тимур Ханов.

В Томской области по итогам II квартала 2021 года спрос на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос на 33%. Об этом сообщается в исследовании, представленном сервисом «Авито Недвижимость».

По России этот показатель увеличился на 10% относительно трех предыдущих месяцев. Средняя стоимость покупки для земель под ИЖС при этом составила 39 518 руб. за сотку, а для участков сельскохозяйственного назначения – 29 171 руб., что соразмерно аналогичным значениям предыдущего квартала.

Спрос на участки сельхозназначения в Томской области за квартал вырос в 2,5 раза, отмечают эксперты. Приобрести участок под ИЖС в регионе можно было в среднем за 44 286 руб. за сотку, а сотку земли сельскохозяйственного назначения – за 25 424 руб.

– Во II квартале 2021 года зафиксировано повышение спроса на приобретение участков под ИЖС на 10% относительно отметок прошлого квартала и на 3% в годовом выражении. Интерес к покупке земель сельхозназначения увеличился на 30% в сравнении с тремя предыдущими месяцами, при этом за год спрос стал ниже на 3%. Таким образом, тренд на деурбанизацию сохраняется, и загородный сегмент остается востребованным среди потенциальных покупателей, – говорится в исследовании.

По итогам II квартала Томская область вошла в число регионов России, где наблюдалась самая высокая динамика спроса на покупку участков под ИЖС, – плюс 33%. В Кировской области, например, спрос вырос на 41%, в Московской – на 30%. За год интерес к приобретению земель под индивидуальное строительство заметнее всего вырос в Крыму (в 1,6 раза) и Краснодарском крае (в 1,5 раза).

Добавляется, что в нашем регионе предложение участков под ИЖС выросло на 28% за квартал, однако за год снизилось на 9%.