Житель Томска в надежде продать велосипед попался на удочку мошенника

Внимательно изучайте информацию о «безопасной сделке» на официальном сайте торговой площадки, прежде чем совершить необдуманные операции! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило заявление местного жителя о том, что неизвестный завладел его денежными средствами, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявитель пояснил, что на популярном интернет-сайте бесплатных объявлений он разместил информацию о продаже велосипеда. Через некоторое время с ним связался потенциальный покупатель. Лжепокупатель уточнил, что проживает в одной из соседних областей и предложил оформить безопасную сделку.

- Для этого томичу была отправлена ссылка, перейдя по которой, он ввел реквизиты своей банковской карты, после чего со счета мужчины были переведены денежные средства в сумме более 16 000 рублей. После перевода денежных средств лжепокупатель перестал выходить на связь, - рассказали в полиции.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.