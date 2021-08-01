Сегодня житель деревни на юге Томской области задержан по подозрению в убийстве жены

Бытовые семейные разборки иногда сопровождаются стрельбой... Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 августа 2021 года пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области сообщила о том, что в южном районе региона местный житель задержан по подозрению в убийстве жены.

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, следственными органами управления возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в деревне Хмелевка Кожевниковского района. По предварительным данным, сегодня, 1 августа, утром в данной деревне в частном жилом доме обнаружено тело 44-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. По подозрению в совершении данного преступления задержан супруг потерпевшей, с которым в настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.