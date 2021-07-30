В томском Ботсаду впервые зацвел экзотический цветок – орхидея психопсис

Экзотическая орхидея своим необычным видом может даже напугать! Фото: сайт ТГУ

Сибирский ботанический сад Томского государственного университета регулярно радует посетителей необычными и яркими растениями. Теперь, в условиях пандемии коронавируса, знакомство с экзотической флорой происходит на самостоятельных экскурсиях по выходным.

Как сообщила пресс-служба вуза, в прошлом году, в честь 140-летия Сибирского ботанического сада, Эндаумент-фонд ТГУ выделил полмиллиона рублей на проекты, связанные с развитием инфраструктуры сада. В частности, для оранжерей была закуплена коллекции экзотических орхидей. И в этом году одна из них впервые зацвела! Как рассказал директор СибБС Михаил Ямбуров, экзотическая орхидея психопсис родом из тропических лесов Центральной и Южной Америки. Свое научное родовое название она получила в честь древнегреческой богини Психеи, которую изображали в виде девушки с крыльями бабочки. Руководитель отметил, что свое народное название – «орхидея-инопланетянин» – она получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове.