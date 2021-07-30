Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 июля 2021 14:42

У томичей в ближайшие дни появятся новые возможности для вакцинации от коронавируса

В областном центре открывают еще два прививочных пункта
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власть региона поставила амбициозную задачу к осени привить от коронавируса большую часть населения Томской области

Власть региона поставила амбициозную задачу к осени привить от коронавируса большую часть населения Томской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске постоянно открываются все новые пункты вакцинации от COVID-19. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в ближайшие дни их список пополнится на 2 прививочные «точки».

В наступающие субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, жители микрорайона «Радонежский» Томска смогут поставить первый компонент прививки в мобильном пункте около магазина «Ярче» (ул. Трудовая, 22/1), сообщает интернет-портал администрации региона. Кроме того, другой пункт откроется в понедельник, 2 августа. Он будет работать в здании торгового центра «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/10) и в будни, и в выходные дни. Специалисты напоминают, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. Желающему «уколоться» при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.