Томские авиапожарные будут бороться с огнем в лесах Якутии до середины последнего месяца лета

Наши доблестные авиапожарные продолжат борьбу с огнем в лесах Якутии-Саха Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, 25 авиапожарным из региона продлена командировка. Они останутся на ликвидации крупных лесных пожаров в Якутии до середины августа. Такое решение было принято на заседании федерального координационного штаба по тушению лесных пожаров. Напомним, что рабочая командировка томской авиагруппы продолжается уже 30 дней.

По данным Авиалесоохраны, сейчас в Якутии в борьбе с огнем задействовано более 550 сотрудников из различных регионов РФ. Томичи работают на ликвидации огня в окрестностях сел Кюерелях и Бердигестях. Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Томской области действующих лесных пожаров нет.