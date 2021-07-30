За 7 дней клещи укусили в Томской области свыше 300 местных жителей

Клещи продолжают нападать на жителей Томской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области сообщила о том, что по итогам прошедшей недели – в период с 22 по 29 июля – в регионе зарегистрировано 310 обращений граждан по поводу присасывания клещей. В том числе пострадали 46 детей. Эти показатели, конечно, ниже, чем были в период наибольшей активности лесных паразитов – весной и в начале лета.

Сайт ведомства отмечает, что наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 193, в том числе 29 детей. Специалисты информируют, что всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратились 16 696 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 3 475 детей. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Томской области призывают жителей региона в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики.