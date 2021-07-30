Суд идет: на севере Томской области пьяная пенсионерка ударила ножом своего сожителя

Все чаще в суде рассматривают случаи, когда именно женщина применяет нож против мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о том, что городская прокуратура Колпашево направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. К сожалению, такие кровавые случаи, особенно на почве совместного употребления алкоголя, сегодня не являются редкостью. Часто в них фигурирует обычный кухонный нож, как орудие расправы. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Как удалось выяснить следствию, в июне текущего года женщина дома распивала спиртные напитки совместно со своим сожителем. В ходе конфликта, возникшего из-за отказа женщины идти в магазин за очередной порцией алкоголя, в ответ на грубые высказывания в ее адрес, обвиняемая взяла со стола нож и нанесла им удар сожителю в область грудной клетки. Пенсионерка причинила мужчине тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд.