Коронавирус в Томске: +121 новый случай заражения

Количество новых заболевших коронавирусом за сутки в Томской области остается на высоком уровне - выше 120 случаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 30 июля 2021 года, в Томской области выявлен 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 37 064 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 38 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 419 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 25,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 564 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 794 пациента скончались, 20 485 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 242 066 человек, 157 771 скончались, 5 588 848 выздоровели.