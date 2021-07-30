Пешеходный переход на пл. Южный в Томске заработает в августе

Власти обещали закончить работы до конца июля. Фото: Ксения Высотина

Подрядчики мэрии Томска начнут устанавливать новые светофоры на Богашевском тракте только на следующей неделе, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В выходные подрядчик начнет благоустраивать подходы к пешеходному переходу. Планируется, что на следующей неделе будут установлены светофоры», - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что эти светофоры установят для регулировки движения, они позволят решить вопрос выезда автомобилей с Мокрушинского переезда и Богашевского тракта на ул. Красноармейскую, а также будут учитывать разворот троллейбусов на кольце.

Добавим, что сегодня, 30 июля, подрядчик городского департамента прокладывает сети электрического снабжения, устанавливает стойки для светофоров и бетонирует их основания. Все работы будут проведены за счет имеющихся у муниципалитета контрактов.

Напомним, что власти обещали закончить работы до конца июля. С просьбой вернуть «зебру» на Богашевский тракт обратились жители микр. Мокрушинский.