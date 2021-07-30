Житель Стрежевого Томской области украл более 250 тыс. рублей у своего приятеля, с которым выпивал

Спустя два дня злоумышленник вернулся с алкоголем и продолжил выпивать с потерпевшим. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Стрежевом сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 250 тысяч рублей. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-ми летний местный житель, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

- Мужчина попросил злоумышленника, с которым они выпивали в компании сходить в магазин и передал свою банковскую. Подозреваемый, воспользовался моментом и зная пин-код, купил дорогостоящие электронные наручные часы, смартфон, а также одежду и продукты питания. Часть денежных средств он снял с карты, - рассказала полиция.

Уточняется, что спустя два дня злоумышленник вернулся с алкоголем и продолжил выпивать с потерпевшим. Через некоторое время стрежевчанин обнаружил, что с его банковской карты были похищены деньги в общей сумме более 250 000 рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также, полицейские изъяли у подозреваемого купленные наручные смарт-часы и смартфон.