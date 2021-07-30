Власти Томска провели мониторинг доступности городской среды на улицах Томска

По итогам обхода было выявлено, что нужно понизить высоту бордюров на пешеходных переходах. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Власти города провели мониторинг доступности среды для маломобильных граждан в условиях современной городской инфраструктуры Томска и выявили ряд замечаний, сообщает пресс-служба мэрии.

- По итогам обхода было выявлено, что нужно понизить высоту бордюров на пешеходных переходах через проезжую часть, а также на выездах из дворов, - рассказали в администрации.

Также сообщается, что эксперт томского отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Бурмистров положительно отметил то, что на подходах к переходам смонтирована крупная тактильная плитка желтого цвета, которая помогает слабовидящим людям узнать о начале пешеходной зоны.

Добавим, что на минувшей неделе сотрудники мэрии и томичи с особенными потребностями проверили доступность остановок общественного транспорта в мкр. Черемошники.