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Общество30 июля 2021 10:58

Власти Томска провели мониторинг доступности городской среды на улицах Томска

Были выявлены нарушения
Ксения Высотина
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По итогам обхода было выявлено, что нужно понизить высоту бордюров на пешеходных переходах.

По итогам обхода было выявлено, что нужно понизить высоту бордюров на пешеходных переходах.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Власти города провели мониторинг доступности среды для маломобильных граждан в условиях современной городской инфраструктуры Томска и выявили ряд замечаний, сообщает пресс-служба мэрии.

- По итогам обхода было выявлено, что нужно понизить высоту бордюров на пешеходных переходах через проезжую часть, а также на выездах из дворов, - рассказали в администрации.

Также сообщается, что эксперт томского отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Бурмистров положительно отметил то, что на подходах к переходам смонтирована крупная тактильная плитка желтого цвета, которая помогает слабовидящим людям узнать о начале пешеходной зоны.

Добавим, что на минувшей неделе сотрудники мэрии и томичи с особенными потребностями проверили доступность остановок общественного транспорта в мкр. Черемошники.