В Томске женщина предстанет перед судом за продажу алкоголя подростку

Ранее женщина уже была привлечена административному наказанию за аналогичные действия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продавец одного из томских магазинов второй раз замечена в продаже алкоголя несовершеннолетним, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе профилактических рейдов в 2021 году, с целью выявления лиц, вовлекающих подростков в распитие алкогольной продукции - выявлены 5 фактов преступления. Еще 30 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Также полицейскими была установлена повторная продажа спиртных напитков подростку» - говорится в сообщении.

Как уточняет полиция, в июле 2021 года продавец одного из магазинов расположенном в Ленинском районе города Томска, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Ранее она уже была привлечена административному наказанию за аналогичные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Женщине грозит штраф в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.