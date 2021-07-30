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Происшествия30 июля 2021 10:01

В Томске мужчина похитил с прилавка магазина продукты

Ранее он уже был судим за тяжкое преступление
Анна Гассельбах
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Мужчину обнаружили в подъезде дома рядом с местом ограбления.

Мужчину обнаружили в подъезде дома рядом с местом ограбления.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске сотрудники Росгвардии задержали «голодного» грабителя. Мужчина украл с прилавка магазина продукты питания, сообщает пресс-служба ведомства.

В ночное время, мужчина пришел в один из магазинов в Кировском районе, забрал с прилавка продукты и скрылся.

- В кратчайшие сроки в подъезде соседнего дома был обнаружен и задержан мужчина, подходящий под описание. Продавец опознала в нем недавнего посетителя, - рассказали росгвардейцы. - Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 34-летний местный житель

Для дальнейшего разбирательства задержанный мужчина передан сотрудникам полиции.