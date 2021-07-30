Овощи с грядки: томичей приглашают за фермерской продукцией на ярмарки выходного дня

Минпромторг России направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и как минимум вдвое увеличить число таких мероприятий. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 31 июля, в Томске будут работать сезонные сельскохозяйственные ярмарки. На них продукцию представят местные производители из Зырянского, Кожевниковского, Асиновского, Бакчарского, Томского и других районов области, сообщает пресс-служба мэрии.

«В широком ассортименте – овощи, ягоды, фрукты, молочная продукция, дикоросы, мед, изделия народных промыслов, лекарственные травы и др.», -говорится в сообщении.

Также в городской администрации уточнили, что продовольственные и непродовольственные товары покупатели получат без дополнительных торговых надбавок.

Напомним, ярмарки выходного дня работают во всех районах Томска. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке. https://admin.tomsk.ru/pgs/3g8

Добавим, что ранее Минпромторг России направил в регионы письмо с указанием активировать ярмарочную торговлю и как минимум вдвое увеличить число таких мероприятий - до 80 тыс. ярмарок в год. Это позволит дополнительно вовлечь в оборот продукцию хозяйств граждан и мелких производителей. Помимо экономического эффекта, такой шаг благотворно отразится на ценах.