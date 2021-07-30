В Томске из-за ремонта теплосетей до 1 августа закроют движение транспорта на участках нескольких улиц

Как сообщили в городской администрации, в этот период будет проводиться работа по перевооружению теплотрасс. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске с 30 июля до 1 августа 2021 года вводятся ограничения для движения транспорта на некоторых участках. Как сообщили в городской администрации, в этот период будет проводиться работа по перевооружению теплотрасс.

- С 22 часов 30 июля до 14 часов 1 августа перекроют движение автомобилей по ул. Гагарина на участке от пр. Фрунзе до пер. Спортивного. Здесь бригады АО «ТомскРТС» будут выполнять работы по капитальному ремонту тепломагистрали № 2Н. Также уточняется, что с 21 часа 30 июля до 14 часов 1 августа теплоэнергетики проведут работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали № 1, поэтому движение транспорта по нечетной стороне пр. Кирова (от пл. Дзержинского до пл. Кирова) будет приостановлено. Движение закроют также с 9 до 23 часов 31 июля на ул. Новосибирской в районе дома № 32, специалисты будут вести работы по текущему ремонту участка трубопровода ливневой канализации, -рассказали чиновники.

В период временных ограничений общественный транспорт пустят в объезд. Поэтому заранее выбирайте для движения другие пути.