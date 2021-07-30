Обманутые дольщики еще одного проблемного дома в Томске получат денежную компенсацию

Долгострой по улице Петропавловской, 5, так и не был возведен.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о выплате компенсаций шести дольщикам долгостроя по улице Петропавловской, 5 в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Сейчас мы начинаем прием документов от дольщиков для получения компенсационных выплат. Перечень необходимых бумаг размещен на сайте фонда, - сказал гендиректор регионального фонда защиты дольщиков Сергей Световец.

По словам гендиректора фонда, на компенсации шестерым собственникам квартир, так и не возведенного проблемного объекта, будет направлено почти 13 млн рублей.

Напомним, что в 2021 году власти приняли решение и по другим проблемным домам в Томской области. Так, дольщики с Нефтяной, 3, в Томске и Сосновой, 16 дом 7 в Северске получат компенсации за недостроенное жилье, а томские долгострои по пер. Нижнему, 49 (блоки А, В, Е), пр. Мира, 33 и ул. Профсоюзной, 7 будут достроены.