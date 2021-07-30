СК Томска начал проверку по факту утопления подростка под Коммунальным мостом

В Томске после информации об утонувшем в реке Томь 15-летнем подростке, проверкой занялся местный Следственный комитет, сообщает пресс-служба ведомства.

- 29 июля 2021 года около 17 часов двое подростков 15-лет решили перейти реку Томь вдоль опор под Коммунальным мостом в городе Томске. На середине реки течением одного из мальчиков, который не умел плавать, снесло под воду, и он утонул, - рассказали в региональном СК.

Также известно, что тело мальчика пока не обнаружено.

По словам следователей, произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе проверки будет дана оценка и действиям администрации Кировского района, г. Томска, которые не установили запрещающие знаки купания в реке.