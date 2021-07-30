Томские пожарные спасли пожилого мужчину из квартиры, объятой пламенем

"ЧП" произошло рано утром в в 4-этажном 8-подъездном кирпичном жилом доме по адресу ул. Кузнецова, 1. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В пятницу, около четырех часов утра, пожарным поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Кузнецова, 1. Для ликвидации возгорания к месту пожара было направлено 8 человек и 3 единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна второго этажа. Пожарные проникли в квартиру через окно. В одной из комнат

был обнаружен и спасен 89-летний мужчина, -рассказали спасатели. - Пострадавший с отравлением продуктами горения был госпитализирован в ОКБ.

В МЧС также сообщили, что в соседней комнате на кровати была обнаружена 82-летняя женщина, без признаков жизни.

По информации ведомства, площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь был потушен в 04:25. Причина возгорания пока устанавливается.