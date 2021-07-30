У многодетной матери в Томском районе органы опеки забрали детей

Ранее суд ограничил в родительских правах женщину, но она не извлекла урок из наказания. Фото: пресс-служба УФССП.

Судебные приставы в Томском районе исполнили решение суда по изъятию у жительницы с. Моряковский Затон троих детей в возрасте пятнадцати, десяти и пяти лет. Как сообщили в пресс-службе УФССП, женщина вела асоциальный образ жизни, и ранее была ограничена в родительских правах.

- Жительница с. Моряковский Затон Томского района проживала с тремя несовершеннолетними детьми в асоциальных условиях. Кроме того, она часто устраивала в квартире притон для пьющих односельчан, - рассказали в ведомстве.

Как рассказали сотрудники УФССП, старшая 15-ти летняя дочь стала уходить из дома, и искала прибежище у родных и знакомых, 10-ти летний сын из-за постоянного недоедания начал красть в магазинах продукты. А младшая 5-ти летняя дочь жила без должного ухода и воспитания, отставая в развитии от своих сверстников.

Также уточняется, что ранее суд ограничил в родительских правах женщину, но она не извлекла урок из наказания. Администрация Томского района подала иск о передаче детей органам.

- Представители органов опеки незамедлительно выехали в с. Моряковский Затон. Двое младших детей находились с матерью в квартире, где царили грязь и беспорядок. Старшую девочку нашли у родной тети. Приставы обеспечили возможность передачи детей муниципальным служащим, которые увезли несовершеннолетних в специализированное учреждение, -рассказали приставы.